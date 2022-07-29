Высокие скорости мобильного интернета получили жители 10 районов Хабаровского края

Более 50 базовых станций LTE в 10 районах Хабаровского края модернизировал «Мегафон» с начала 2022 г. В результате более 900 тыс. жителей региона получили улучшенное покрытие сети и более высокую скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Модернизация сети затронула не только крупные города, такие как Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань и Бикин, но и отдаленные села и поселки края. В самом малочисленном из них, селе Челны, проживает всего около 60 человек. Увеличение скорости мобильного интернета ощутили жители Комсомольского, Солнечного, Ульчского, Нанайского, Амурского, Тугуро-Чумиканского, Полины Осипенко, Хабаровского, Советско-Гаванского районов и района им. Лазо.

Также оператор модернизировал опорное транспортное кольцо в Хабаровске, в пять раз увеличив его пропускные способности для прохождения большего объема трафика, обеспечения устойчивой работы интернета и высоких скоростей. Благодаря технологическому апгрейду, более 600 тыс. хабаровчан могут пользоваться любыми цифровыми сервисами даже в пиковые часы, например, вечером и в праздничные дни, когда нагрузка на сеть возрастает. Обновленная транспортная сеть даст новые возможности для внедрения новейших цифровых сервисов представителям бизнеса и органов власти для цифровизации объектов городской инфраструктуры.

Помимо высоких скоростей интернета, стандарт LTE позволяет осуществлять голосовые вызовы, не покидая сети 4G c использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.

«С каждым годом пользователи сотовой связи становятся все более требовательными к качеству предоставляемых услуг, непрерывно возрастает нагрузка на сеть. Чтобы в этих условиях предоставлять нашим абонентам лучшее качество голоса и передачи данных, мы используем все возможности развития инфраструктуры – не только строим новые базовые станции, но и постоянно улучшаем существующий технический ресурс. Масштабная модернизация нашего оборудования и в крупных городах, и в отдаленных населенных пунктах края, позволила в разы увеличить скорость, качество и стабильность мобильного интернета», – сказал директор «Мегафона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.