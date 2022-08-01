От Маймы до Чемала: «Мегафон» ускорил мобильный интернет на Алтае

«Мегафон» провел комплексную работу по модернизации и строительству новых базовых станций 4G в наиболее популярных местах отдыха на Алтае. Теперь качественной голосовой связью и самым быстрым мобильным интернетом могут воспользоваться как туристы, так и жители регионов. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Алтай входит в топ-10 рейтинга туристической привлекательности российских регионов. При этом в связи со снятием коронавирусных ограничений и популяризацией внутренних направлений для отдыха, региональные власти прогнозируют рост туристического потока на территории «сибирских Альп».

«Мегафон» заранее подготовил сеть в самых популярных туристических локациях к повышенным нагрузкам. Оператор нарастил пропускную способность 4G-сети и построил новые базовые станции на Чуйском тракте. Общая протяженность модернизированных сетей составила 95 километров – от села Майма до села Чемал.

Компания также продолжает развитие инфраструктуры на всей территории Алтая. С начала 2022 г. «Мегафон» построил и модернизировал базовые станции в 64 населенных пунктах Алтайского края и Республики Алтай. При этом в половину из них сеть 4G пришла впервые, в том числе в села Озерное, Рыбалка, Усть-Сема, Анос, Барангол и Ареда. Теперь сельчане и гости региона могут наравне с жителями крупных городов смотреть онлайн фильмы в разрешении Full HD, передавать «тяжелый» контент в мессенджерах и почте, вести прямые эфиры в соцсетях, удаленно учиться и работать. Кроме того им стала доступна самая современная технология голосовых звонков VoLTE для чистого звука и мгновенного соединения. Аналитики «Мегафона» подтверждают высокую востребованность цифровых услуг в этих селах: средний уровень потребления трафика на одного абонента здесь на 20% больше, чем в Барнауле и Горно-Алтайске.

«Мобильная связь – это такая же ключевая часть инфраструктуры, как и дороги. И для нас важно, чтобы жители и гости Алтая получали качественные телеком-услуги, где бы они ни находились. Например, население небольшого села Озерное – всего около 200 человек, но здесь сосредоточено много уникальных достопримечательностей, которые притягивают путешественников из разных регионов страны. Благодаря “Мегафону” жители и гости этого села теперь могут без проблем пользоваться цифровыми сервисами», – отметила Елена Ялбычева, заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.

«Ежегодно Алтай посещают сотни тысяч туристов из разных уголков России. Зачастую они находятся в труднодоступных горных территориях, которые не так просто обеспечить телеком-инфраструктурой. Тем не менее, мы стремимся предоставлять лучшую мобильную сеть для наших абонентов. Только с начала 2022 г. компания запустила современные технологии голосовой связи и быстрый мобильный интернет в 10 популярных туристических локациях Алтая. Они расположены вдоль Чуйского тракта, который аккумулирует наибольший туристический поток. Уже сейчас мы видим, что активность абонентов на обновленной сети выросла в три раза», – сказала Мария Занько, директор «Мегафона» в Алтайском крае и Республике Алтай.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.