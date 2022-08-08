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Yota запустила управление скоростью мобильного интернета

Yota дает возможность выбрать скорость своего мобильного интернета с предложением «Оптимальная скорость» для «Готового тарифа». Подключая его клиент получает скидку на связь 30%. Таким образом, стоимость тарифа составит 399 руб. вместо 570 руб. Об этом CNews сообщили представители Yota.

В поддержку продукта Yota запустила рекламную кампанию.

Также «Оптимальную скорость» можно подключить в конструкторе тарифов. Скидка на пакет связи при этом составит 15%.

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Yota – федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.

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