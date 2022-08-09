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МТС разогнала мобильный интернет в Советске Калининградской области

МТС сообщила о расширении и усилении покрытия сети в самом северном городе Калининградской области. Мобильный интернет на скорости до 130 Мбит/с стал доступен жителям города Советска, ранее носившего название Тильзит, где около двухсот лет назад родился рецепт одноименного сыра.

Благодаря запуску новых базовых станций скорости мобильного интернета на территории города увеличились в два раза. Теперь для 38 тыс. жителей Советска и туристов, приезжающих прогуляться по местам подписания Тильзитского мира, полюбоваться прусской архитектурой, мостом Королевы Луизы и Тильзитским трамвайчиком, доступны все современные цифровые сервисы на высоких скоростях – звонки по видеосвязи, загрузка фотографий в туристические блоги, стримы с набережной Немана, общение в мессенджерах и соцсетях, платформы для бронирования жилья, приложения такси и многое другое.

«Калининградская область в целом и Советск в частности остаются одними из самых популярных у туристических направлений. К нам приезжают из разных уголков России, да и сами калининградцы любят путешествовать по области. Наш регион уникален, потому что предлагает все виды отдыха: и морской, пляжный и познавательно-исторический. Мы активно проводим модернизацию сети по всей Калининградской области, чтобы и местные жители, и туристы могли пользоваться скоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью», – сказала Анна Хлевтова, директор МТС в Калининградской области.

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