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«Телфин» расширяет возможности интеграции телефонии c amoCRM и «Битрикс24»

Российский телеком-провайдер «Телфин» расширил возможности интеграций АТС «Телфин.офис» с amoCRM и «Битрикс24». Взаимодействие телефонии и CRM-систем возможно без дополнительного участия сотрудников, что ускоряет работу по обработке коммуникаций с клиентами в 2 раза.

Одной из ключевых и базовых задач подключения виртуальной АТС является автоматизация телефонии, позволяющая не упускать ни одного входящего обращения, быстро обрабатывать и совершать большое количество звонков и легко вести историю общения с клиентами и контрагентами в CRM. Развивая это направление, «Телфин» предлагает новые возможности интеграции АТС «Телфин.офис» с системами amoCRM и «Битрикс24».

В интерфейсе amoCRM появилась возможность взаимодействовать с цифровой воронкой, позволяющая настраивать автоматические вызовы. Можно выбрать логику звонков, направить вызов персональному менеджеру, определенному сотруднику или на любой виртуальный номер, подключенный в «Телфин». При переводе звонка на специалиста дополнительно можно настроить голосового робота.

В «Битрикс24» для каждого внешнего номера или группы номеров (например, определенных регионов России или других стран мира) настраиваются индивидуальные правила работы со звонками. В зависимости от режима работы CRM, автоматически создается сделка или лид, а также обновляется ответственный за сделку специалист при переводе звонка, например, в другой отдел.

«Идея заключается в том, что теперь можно автоматически настроить действия телефонии так, чтобы было удобнее обрабатывать поток входящих обращений. Новые возможности интеграции телефонии с CRM-системами полностью автоматизируют процесс коммуникаций, при этом снимая нагрузку с административного сектора, отдела продаж, службы поддержки и других подразделений компании. Не надо уточнять, кто и по какому вопросу звонит, вручную заносить данные в CRM. Виртуальная АТС автоматически определяет клиентов и распределяет звонки, а умные сервисы обеспечивают оперативное информирование и консультирование еще до момента перевода звонка на реального сотрудника компании», – сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Такая автоматизация взаимодействия телефонии и CRM происходит без участия сотрудников, что оказывает положительный эффект на качество их работы и балансирует нагрузку внутри коллектива. Цифровизация не только обеспечивает компаниям круглосуточную поддержку, минимизирует ошибки «человеческого фактора», но и решает ряд стратегических задач в разных сферах деятельности компании: в маркетинге, продажах, производстве, финансах, дистрибьюции. Согласно статистике «Телфин», автоматизация коммуникаций в компании также сокращает до 40% затрат на обслуживание, увеличивая скорость обработки звонков без потери качества.

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