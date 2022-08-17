«билайн» открыл горячую линию для благотворительной акции «Дети вместо цветов» фонда «Вера»

«билайн» выступит технологическим партнером благотворительной акции «Дети вместо цветов» Фонда помощи хосписам «Вера» и Детского хосписа «Дом с маяком». Акция ежегодно проводится в преддверии Дня Знаний и направлена на сбор средств для адресной помощи подопечным детских хосписов в 73 регионах России. Оператор предоставит горячую линию 8-903-162-88-81 для работы волонтеров акции, работающую на основе технологии облачной АТС. Звонки принимаются ежедневно с 11:00 до 19:00 до 9 сентября.

Цель акции — привлечь внимание к вопросам «умной» благотворительности, направленной на системное вовлечение как можно большего числа россиян в благотворительную деятельность. Механика акции предполагает кооперацию учеников классов или школ в покупке общего букета учителям вместо множества отдельных. Сэкономленные деньги участники переводят в фонд «Вера» для адресной помощи неизлечимо больным детям. Собранные средства пойдут на приобретение аппаратов для дыхания, лекарств, специального питания и других вещей, необходимых подопечным хосписа «Дом с маяком». Например, на сэкономленные деньги от 75 букетов (из расчета фонда, что один букет стоит примерно 600 рублей) фонд «Вера» сможет приобрести один кислородный концентратор. Он помогает дышать тем, кому нужен дополнительный кислород. Такую сумму могут собрать участники трех классов.

Акция «Дети вместо цветов» проводится ежегодно с 2014 г. На протяжении 3 лет «билайн» является партнером акции, за это время было принято более 8000 звонков на горячую линию. В 2021 г. более 10 тысяч заявок было получено от классов, которые захотели присоединиться к акции. В результате из 650 населенных пунктов по всей России было собрано более ₽43 млн. За годы проведения акции тысячи детей в разных регионах России получили помощь.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию «билайн», рассказала: «Для нас важно вместе с коллегами из социального сектора создавать системные решения, которые помогут справляться с проблемами на качественно новом уровне. Технологии — это то, что мы можем создать и много лет создаем для наших ключевых партнеров и вместе с ними. Ранее совместно с фондом помощи хосписам «Вера» мы запустили первую в России горячую линию по паллиативной помощи, которая позволила миллионам людей по всей стране получить квалифицированные консультации и траекторию действий в самые непростые периоды жизни. Сотрудничество в рамках акции «Дети вместо цветов» — продолжение нашей совместной деятельности в этом направлении и попытка создать новые работающие механики вовлечения все большего количества людей в вопросы осознанной помощи».

Елена Мартьянова, директор Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», добавила: «Фонду помощи хосписам «Вера» в прошлом году исполнилось 15 лет. Когда мы начинали работать, мы даже не знали, как много есть детей, которые могут жить дома с родителями, окруженные невероятной заботой и любовью, несмотря на то, что за них дышит аппарат искусственной вентиляции легких. Или несмотря на то, что они никогда не смогут ходить своими ногами. Наша мечта и, надеемся, следующий шаг — чтобы мы чаще видели родителей с детьми, которые тяжело болеют, на улице, в парке, на детской площадке и в школе. Среди тех, кому помогаем мы и Детский хоспис «Дом с маяком», есть дети, которые обучаются дома с учителями и которые ходят в школу. Это возможно тогда, когда директор, учителя, одноклассники, родители одноклассников понимают и поддерживают такую семью или хотя бы не боятся. И тогда мы видим картину, как по школьному коридору едет 12-летний подросток на коляске с электрическим приводом, а рядом бегут одноклассники, они играют в салки, и никто уже не помнит о том, что между ними есть какое-то различие. Заболевание перестает быть барьером. Суть акции «Дети вместо цветов» как раз в том, чтобы этих барьеров стало меньше. Она объединяет школьников, родителей, учителей — тех, кто готов помочь, и тех, кому помощь нужна. Как разные цветы объединяются в один красивый первосентябрьский букет».