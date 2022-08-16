CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Клиенты Tele2 смогут менять минуты на трафик в YouTube, TikTok, «Вконтакте» и «Звуке»

Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил клиентам обменять неизрасходованные минуты на безлимитный трафик в YouTube, TikTok, «Вконтакте» и «Звуке». При этом количество минут для обмена приравнивается ко времени нахождения на ресурсе.

Tele2 продолжает развивать сервисы управления минутами. Клиенты оператора свободны выбирать, как распорядиться остатками минут: обменять на кино, кофе, скидку на смартфон, а теперь и на трафик в популярных соцсетях и стриминговых сервисах. На первом этапе проекта это видеохостинг YouTube, сервис для создания коротких видео TikTok, российская социальная сеть «Вконтакте» и интернет-сервис потокового аудио «Звук».

Для обмена минут на интернет-трафик клиенту достаточно перейти в раздел «Управление минутами» в приложении или личном кабинете на сайте оператора. Там нужно выбрать пункт меню «Безлимитные сервисы», указать интересующий интернет-сервис и количество минут для обмена. Абонентам доступно два номинала: 60 и 120 минут. Например, в обмен на 60 минут клиент получит час безлимита на сайте или в приложении видеохостинга; 120 мин эквивалентны двум часам безлимита. В это время абонент не будет расходовать интернет-трафик в своем тарифе.

После обмена клиент получает промокод, который нужно активировать в личном кабинете Tele2 до использования выбранного ресурса. Трафик по тарифу не будет расходоваться для данного сервиса в мобильном приложении или на официальном сайте.

В компании уверены, что новый способ обмена минут будет востребован аудиторией. Клиенты все более активно пользуются стриминговыми платформами и видеохостингами. В первом полугодии 2022 г. больше всего вырос трафик во «Вконтакте» – на 23% год к году, на втором месте по приросту TikTok (+20%), потребление мобильного интернета на площадке YouTube увеличилось на 18%.

Сервис доступен клиентам тарифов Tele2 с включенным пакетом минут, кроме тех, где безлимит на YouTube, TikTok, «Вконтакте» уже входит в тариф или был подключен абонентами ранее. Для обмена доступны любые минуты: из основного пакета, перенесенных остатков или приобретенные на «Маркете». Подробнее об услуге абоненты компании могут узнать в разделе «Обмен минут» в личном кабинете на сайте оператора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

Выручка VK от игр упала, спровоцировав обрушение акций компании

МТС сманивает топ-менеджеров из «Касперского» и «Моего офиса», чтобы создать большую ИБ-компанию

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября

«Билайн» купил платформу интернет-рекламы стимостью $23 млн

«ЭР-Телеком» купил разработчика российских систем виртуализации на замену VMware

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие зубные щетки с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти

Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг

Оптический наномотор преобразует свет в энергию
Показать еще