Оборудование «Росэлектроники» обеспечит высокоскоростной интернет в самолетах и поездах

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил линейку новейших антенных систем спутниковой связи для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей. Через находящиеся на орбите отечественные спутники оборудование позволит пассажирам транспорта пользоваться устойчивой высокоскоростной связью в любой точке России. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Антенные системы интегрируются с бортовыми мультимедийными комплексами и позволяют организовать видеоконференцсвязь, в том числе закрытую, IP-телефонию, постоянное высокоскоростное подключение к Интернету, прием спутникового телесигнала, а также обеспечить обмен мониторинговой информацией, необходимой для управления и контроля транспортным средством.

Разработчик оборудования, концерн «Автоматика» (входит в «Росэлектронику»), представляет три типа антенных комплексов – для самолетов, вертолетов и подвижных объектов.

Авиационный антенный комплекс предназначен для установки на пассажирских самолетах, таких как Superjet, Ту-214, МС-21. Система для подвижных объектов разработана для применения на автомобилях и поездах. В этом году оборудование успешно прошло натурные испытания на маршруте Москва-Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск.

Вертолетный антенный комплекс отличается компактностью и способностью работать через вращающийся винт вертолета. Оборудование может быть установлено на малых летательных аппаратах, в том числе беспилотных.

«Создавая антенные системы, специалисты концерна “Автоматика” использовали передовые технические решения, позволяющие значительно расширить возможности мультимедийных комплексов спутниковой связи на транспорте. Серийное производство комплексов планируется развернуть в 2023 г., к нам уже обращаются заказчики», – сказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.