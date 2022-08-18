АТОЛ запустила бесплатный сервис для подключения СБП

АТОЛ запустила сервис по приему оплаты с помощью QR-кода в своих кассовых решениях. Он позволяет генерировать QR-коды, проводить оплаты и проверять статус платежа на смарт-терминалах Sigma и в кассовом ПО Frontol. По словам представителей компании, постепенно к услуге будут подключаться и другие программные и аппаратные решения АТОЛ.

На сегодняшний день компания заключила партнерские соглашения с четырьмя банками: Сбербанк, Альфа-банк, «Открытие» и Райффайзенбанк. При этом АТОЛ активно работает над расширением списка партнеров и предлагаемых услуг.

Компания не берет комиссий за сервис по приему QR-платежей, услуга входит в стандартные тарифы и легко подключается в личном кабинете «АТОЛ Pay». В результате бизнес платит только банковскую комиссию за использование СБП, которая не превышает установленных ЦБ РФ лимитов: от 0 до 0,7%.

«В ближайшие месяцы мы хотим охватить максимум партнеров на российском рынке, чтобы наши клиенты могли подключать такой метод оплаты вне зависимости от того, с каким банком они уже работают. Это позволит быстрее развивать ландшафт безналичных платежей за товары и услуги. По оценкам аналитиков, всего четверть покупателей предпочитают оплату наличными, остальные воспользуются картой и смартфоном: оплатят бесконтактно или QR-кодом», — сказал директор «АТОЛ Pay» Владимир Канин.

Среди конкурентных преимуществ своего решения АТОЛ выделяет удобный портал для торгового предприятия, позволяющий подключить как классический карточный (POS) эквайринг, так и оплату QR-кодами. Компания АТОЛ также планирует развитие услуг по одному из актуальных направлений СБП: подключению «кассовых ссылок», то есть статических QR-кодов, привязанным к конкретному кассовому устройству.

Системы быстрых платежей уже используются в Китае, Японии, Великобритании, странах Евросоюза и Мексике. С 2019 г. НСПК активно развивает аналогичную инфраструктуру в России, что оказалось особенно актуально в период пандемии и в условиях санкционных ограничений. На данный момент к СБП подключено 211 банков, за прошедшее полугодие в ней было совершено более 1 млрд операций на 5,4 трлн руб., а с начала запуска системы – более 2,1 млрд операций на сумму, превышающую 11,3 трлн руб. (по данным ЦБ РФ).