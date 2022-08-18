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«Мегафон» обеспечил LTE-сигналом водный путь на остров Кижи

«Мегафон» охватил сетью 4G судовой ход в музей-заповедник «Кижи», предоставив на воде доступ к цифровым услугам связи для 200 тыс. гостей, ежегодно посещающих объект культурного наследия ЮНЕСКО на территории Карелии. Средняя скорость мобильного интернета в зоне покрытия достигла 35 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Специалисты оператора расширили диапазон LTE на существующих объектах связи в районе Большого Климецкого острова. В результате проведенных работ увеличилась скорость передачи данных и зона покрытия сети LTE – впервые услуги высокоскоростного мобильного интернета «Мегафона» стали доступны населению прибрежных деревень: Потаневщина, Телятниково, Лонгасы, Голиково, Сенная Губа, Петры, Первые Гарницы, Леликово. Теперь не только гости региона могут выкладывать в сеть красивые виды по маршруту следования в музей-заповедник, но и жители малонаселенных пунктов, где суммарно проживает не более 100 человек, могут в полном объеме пользоваться современными онлайн-сервисами.

«Значительная часть пути круизных судов и скоростных комет на Кижи проходит через лабиринт из пяти сотен больших и малых островов. Ежегодно по этому 20-километровому маршруту отправляются более 200 тыс. туристов. Организовать связь на воде в удалении от берега – непростая задача. И мы с ней успешно справились, ведь в современном цифровом мире важно оставаться всегда на связи: в круизе, в центре города или в лесной глуши, на даче или дома. Тем более что потребности пользователя из года в год растут. Сейчас в среднем абонент скачивает до 1000 МБ в месяц, тогда как годом ранее цифра была почти на треть ниже», — сказал Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелии.

По данным «Мегафона», за последние два года туристический поток в Кижи увеличился в два раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос практически в три раза. Наибольшей популярностью отдых пользуется у петербуржцев: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 20% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают в республику, Москва, Нижний Новгород, Тверь, Смоленск и Казань.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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