МТС обеспечит «цифровой комфорт» для гостей международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора»

МТС обеспечит качественной мобильной связью, быстрым мобильным интернетом и необходимыми цифровыми сервисами участников и гостей фестиваля, который является одним из главных брендов Томской области. В преддверие праздничных мероприятий МТС расширили пропускную способность мобильной сети, что обеспечит высокое качество и скорость мобильного интернета на территории парка «Околица», где ежегодно проходит фестиваль. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2022 г. фестиваль примет более 200 участников – столяров и резчиков по дереву, керамистов и кузнецов из разных регионов и стран. Мастера приступили к работе 16 августа 2022 г., чтобы к официальному открытию фестиваля – 20 августа 2022 г. – представить гостям свои произведения. Для гостей фестиваля, число которых насчитывает в среднем несколько десятков тысяч в день, на территории парка развернут национальные деревни, проведут ярмарки и концертные программы. В режиме реального времени участники и гости фестиваля смогут онлайн делиться видеоконтентом в мессенджерах и социальных сетях на всей территории эко-парка.

«В последний раз фестиваль проводился в допандемийном 2019 г. и тогда он собрал рекордное количество гостей – более 170 тыс. человек. В этом году фестиваль собирает гостей после двухлетнего перерыва, а потому ожидается большое количество участников. По нашим подсчетам, интернет-трафик в зоне проведения мероприятия вырастет минимум в 10 раз. Мы заранее подготовились к нагрузке и оптимизировали свою сеть таким образом, чтобы и гости, и участники могли пользоваться привычными цифровыми сервисами – мессенжерами, соцсетями и банковскими приложениями», — сказал технический директор филиала МТС в Томской области Вадим Санфиров.

Праздник топора — ежегодный фестиваль, в рамках которого проходят конкурсы по скоростной резке, конкурс столяров и резчиков по дереву, керамистов и кузнецов. Фестиваль посещает в среднем более 150 тыс. человек.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.