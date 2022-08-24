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Интеграция сервисов «Телфин» и JoyWork сокращает время обработки звонков на 35%

Российский телеком-провайдер «Телфин» реализовал более 150 проектов по интеграции виртуальной АТС «Телфин.офис» с CRM-системой JoyWork в области автоматизации бизнес-процессов для агентств недвижимости. Связка приложений позволяет вести учет сделок и анализировать новые и повторные телефонные обращения клиентов, а также повышает прибыльность агентств недвижимости на 40-50%. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

JoyWork — это полный набор инструментов для работы риэлторов и агентств недвижимости, объединенных в единую CRM и экосистему для риэлторской деятельности. Компания начала свою работу еще в 2016 г. как база собственников по аренде недвижимости в Санкт-Петербурге. Сейчас она работает во всех регионах России. CRM-система является партнером популярных сайтов с объявлениями жилых и коммерческих помещений и помогает компаниям и частным риэлторам проще и быстрее взаимодействовать с покупателями. Одним кликом можно разместить объявление на 200 сайтов, включая социальные сети через автоматическую выгрузку.

Для удобства пользователей система JoyWork интегрирована с IP-телефонией «Телфин». Благодаря этому сокращается время обработки телефонных звонков на 35%. С помощью умной маршрутизации вызовы автоматически переводятся на добавочные номера персональных менеджеров. А переадресация звонков на мобильные риэлторов позволяет клиентам напрямую дозваниваться специалистам на объекты. По данным экспертов «Телфин», все чаще частные риэлторы и агентства подключают пул виртуальных мобильных номеров вместе с коллтрекингом для подмены и сквозной аналитики рекламных источников.

За последние два года число клиентов с интеграцией АТС «Телфин.офис» и системой JoyWork среди абонентов «Телфин» увеличилось на 43%. Компании активно подключают бизнес-приложения для контроля конверсии звонков, роста мобильности сотрудников и анализа обращений. Агентства недвижимости и частные риэлторы готовы вкладывать ресурсы в умные коммуникационные сервисы для разработки новых маркетинговых стратегий и реализации индивидуальных сценариев обработки заявок, которые на данный момент уже приносят компаниям дополнительную прибыль и доверие со стороны застройщиков и клиентов.

«Услугами IP-телефонии пользуются те агентства и застройщики, которым важен каждый клиент. Компании из сферы недвижимости выбирают виртуальные телеком-сервисы, чтобы всегда оставаться на связи и удаленно вести сделки. С их помощью организации систематизируют работу с входящими и исходящими звонками, освобождая сотрудников от рутинных задач. Объединяя IP-телефонию с CRM-системой, повышается качество взаимодействия клиентов с сервисом, а также выстраиваются более комфортные и результативные коммуникации с покупателями и продавцами недвижимости», — отметил Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

В функционал CRM-системы JoyWork входит работа с клиентами и объектами, кроме того есть аналитика по конкурентам, система умного автопоиска и воронок продаж, а также многое другое. Ее интеграция с IP-телефонией «Телфин» делает процесс анализа истории операций по каждому клиенту значительно удобнее и экономит время работников на задачи по привлечению новых заказчиков до двух раз.

«Мы создали сервис для удобной работы риэлторов, чтобы объединить все полезные инструменты наших пользователей в одну целостную систему. Клиенты пользуются нашей CRM-системой и параллельно подключают IP-телефонию “Телфин”. Благодаря такой интеграции становится удобнее взаимодействовать с клиентами. Сотрудничество значительно упрощает работу с запросами заказчиков для пользователей нашей CRM-системы, а также позитивно влияет на общие показатели всего бизнеса», — сказал Станислав Дмитриев, руководитель JoyWork.

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира.

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