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«Систематика» представила линейку одноранговых АТС

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг представила децентрализованную отказоустойчивую линейку одноранговых АТС для организации сети любого масштаба с возможностью как стационарного, так и полевого применения. Разработка АТС ведется совместно с компанией «Линтех». Решение реализовано на отечественной элементной базе.

Совместная разработка решает задачи масштабирования систем корпоративной телефонии, обеспечивая высокий уровень отказоустойчивости. На базе нескольких АТС можно построить территориально-распределенную систему телефонии с функциями унифицированных коммуникаций на любое количество пользователей и с любыми интерфейсами подключения к телефонной сети общего пользования (ТфОП).

Устройства в одноранговой сети связаны по принципу «каждый с каждым». Каждое устройство знает обо всех ресурсах других устройств одноранговой сети и, в свою очередь, информирует их о «своих». В сети при этом нет «главного» сервера. Пользовательские терминалы (SIP-телефоны или другие SIP-клиенты) могут быть подключены к нескольким узлам одноранговой сети, и выход из строя одного узла не означает потерю работоспособности терминалов, которые были подключены к вышедшему из строя узлу.

Также «Систематика» представила целый ряд отечественных разработок — линейку аппаратно-программных комплексов, позволяющих организовывать аудио- и видеоконференцсвязь в режиме защищенного информационного обмена; отечественные маршрутизаторы на базе процессоров «Байкал» для импортозамещения в критически важных отраслях и задачах; программно-аппаратный комплекс «Рубикон» на базе отечественного процессора «Байкал-М» с функцией межсетевого экрана и системой обнаружения вторжений.

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