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«МТС банк» реализовал оплату мобильной связи через СБП

«МТС банк» объявил о реализации сервиса оплаты мобильной связи МТС через Систему быстрых (СБП) платежей на базе Android.

В мобильном Android приложении «МТС банка» реализована возможность оплаты мобильной связи МТС через Систему быстрых платежей. Это альтернативный способ оплаты мобильной связи, в частности, замещающий ранее очень популярные Pay-сервисы. В рамках данного сервиса пользователю не нужно вводить данные банковской карты, с которой он совершает оплату услуг связи, ему просто нужно выбрать банк, через который он хочет совершить платеж. Весь сценарий оплаты проходит в 2 клика. Сервис доступен всем зарегистрировавшимся в приложении МТС банка, в том числе и неклиентам банка.

Для совершения платежа необходимо: откройте мобильное приложение «МТС банка»; перейдите в раздел, раздел «Платежи», далее выберите опцию «Мобильный телефон»; далее откроется экран оплаты, выбираем поле «Списать с», нажимаем «Система быстрых платежей», на экране оплаты нажимаем кнопку «Оплатить», после чего открывается специальное поле, в котором выбираем банк, со счета карты которого нужно совершить платеж.

Мобильное приложение автоматически перенаправит пользователя на страницу банка-эмитента с предзаполненными данными.

Минимальная сумма транзакции составляет 1 руб., а максимальная – 30 тыс. руб. Платежи совершаются без комиссии и зачисляются мгновенно.

«Мы последовательно расширяем платежные сервисы для удобства наших клиентов, – сказал лидер стрима «система денежных переводов» «МТС банка» Кирилл Пальчун. – Отмечу, что сервис оплаты мобильной связи МТС через Систему быстрых платежей на базе Android реализован МТС банком впервые на российском рынке. В перспективе до конца 2022 г. мы ожидаем, что объем оплаты мобильной связи МТС через Систему быстрых платежей составит 20% от общего объема платежей. В планах расширение сервиса на все витрины МТС: приложение «Мой МТС», личный кабинет МТС, сайт payment.mts.ru и другие сервисы экосистемы МТС».

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