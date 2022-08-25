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МТС разогнала скорость мобильного интернета в районе аэропорта города Тарко-Сале

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета до 150 Мбит/с в городе Тарко-Сале, что позволит жителям и гостям города с комфортом пользоваться современными сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизация сети проведена северо-восточной части города – в районе местного аэропорта, Администрации Пуровского района и прилегающих улиц Республики, Ленина, Авиаторов, Труда. МТС установила на базовой станции современное оборудование с улучшенными техническими характеристиками, что позволило кратно разогнать скорости передачи данных, повысить надежность сети и качество связи. Новые скорости позволят таркосалинцам пользоваться мобильными приложениями, поисковыми сервисами, социальными сетями и видеохостингами, а также более оперативно решать рабочие вопросы.

Высокоскоростным мобильным интернетом МТС могут пользоваться пассажиры на территории и в здании аэровокзала Тарко-Сале: в залах ожидания, регистрации и комплектации багажа. Ожидающие вылета на месторождения вахтовики и местные жители могут оставаться на связи с близкими: использовать видео- и аудиозвонки, делиться фотографиями через мессенджеры и даже вести стримы.

«Мы продолжаем прокачивать сеть в городах Ямала, в том числе и Тарко-Сале. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта мы точечно анализируем нагрузку на сеть и обновляем телеком-инфраструктуру там, где это действительно необходимо. В ближайшее время с началом деловой активности мы спрогнозировали рост мобильного трафика в севере-восточной части города, поэтому заранее сделали апгрейд сети, чтобы наши абоненты могли чувствовать себя комфортно», – сказал директор МТС в ЯНАО Сергей Найденков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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