МТС запустила в Таганроге цифровой аудиогид по музеям Чехова

МТС оцифровала ключевые экспонаты музеев Чехова в Таганроге. Благодаря бесплатному мобильному аудиогиду, созданному оператором, все желающие из любой точки мира смогут поближе познакомиться с экспонатами музея и жизнью знаменитого классика. Кроме этого, часть экспозиции впервые стала доступна посетителям с нарушениями зрения – МТС подарила музеям тактильные 3D-модели чеховских предметов.

Комплексный проект МТС включает в себя бесплатный мобильный аудиогид, который проведет посетителей по трем музеям: «Домик Чехова», «Лавка Чеховых», «Литературный музей А.П. Чехова». Цифровой гид познакомит с обстановкой, в которой жил будущий писатель, и расскажет интересные факты о его ранних годах. Аудио-экскурсия размещена в мобильном приложении «МТС Live» и доступна слушателям из любой точки мира. Перед началом экскурсии достаточно скачать бесплатное мобильное приложение на свой смартфон из App Store или Google Play, в разделе «digital-контент» найти аудиогид «Чеховские музеи Таганрога» и следовать по маршруту, надев наушники. Продолжительность экскурсии – около 30 минут. Вторая часть проекта инклюзивная: компания подарила Таганрогскому музею-заповеднику тактильные 3D-реплики (цифровые копии, которые обладают особой точностью в отношении к форме оригинала и их можно потрогать) 20 музейных предметов «Чеховского фонда»: от чернильницы до бюста Антона Чехова.

«Экспонаты чеховских музеев в Таганроге впервые стали доступны для незрячих и слабовидящих людей. Созданные 3D-модели дают возможность тактильного изучения музейных предметов людям с ограниченными возможностями по зрению. Мы благодарим компанию МТС за поддержку и развитие инклюзивных программ, делающих культурное наследие в Ростовской области доступным каждому человеку», — сказала директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко.

«Сегодня культура и искусство могут быть доступны всем, вне зависимости от их возможности видеть, слышать, ходить. Во многом в этом помогают цифровые технологии, которые наглядно показывают, что для развития инклюзивного направления и разных способов работы с людьми с особенностями важно и нужно активно использовать интернет и ИТ-продукты. Поэтому все социальные проекты МТС направлены на одну цель — делать жизнь людей комфортной и полноценной», — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Проект реализован в рамках социальной программы МТС «Культурный код», целью которой является сохранение и поддержка уникальных для территорий культурных ценностей и инициатив: разработка творческих технологий, сохранение памятников культуры, поддержка ремесленных школ и уникальных мастеров, поддержка инициативных местных сообществ и движений, а также уникальных самобытных региональных мероприятий, выставок, арт-объектов. За время реализации программы «Культурный код» проекты были реализованы в 52 регионах страны. В 2020 г. в рамках этого проекта МТС помогла Ростовской филармонии организовать онлайн-трансляции концертов. В 2021 г. создала виртуальный тур с аудиогидом по музею «Донская рыба» в хуторе Калинин Ростовской области. В 2022 г. запустила уникальный туристический маршрут — бесплатный мобильный аудиогид по 14 ключевым уличным артам таганрогского художника Антона Тимченко.