CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Калининграде

Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Калининграде и Калининградской области. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл».

С 26 августа 2022 г. подключиться к «ГПБ мобайл» через eSIM можно в офисах обслуживания в этом регионе. Кроме того, можно заказать eSIM на дом на сайте оператора. Подключение к услугам происходит после заключения договора оказания услуг связи путем сканирования QR-кода. С помощью QR-кода абонент может установить на виртуальную SIM-карту настройки оператора.

Нина Цирулик, генеральный директор «ГПБ мобайл», ранее поделилась планами оператора по запуску возможности подключения к услугам связи по технологии eSIM в новых регионах. Также она сообщила, что оператор рассматривает возможность дистанционного заключения договора на услуги мобильной связи в мобильном приложении «ГПБ мобайл».

eSIM – это виртуальная SIM-карта, которая встроена в телефон. С ней абонент может пользоваться сразу несколькими номерами, даже если его телефон не поддерживает две SIM-карты. Технология удобна и безопасна: eSIM можно использовать одновременно с пластиковой SIM-картой с разными номерами и тарифами на одном устройстве, ее нельзя потерять или сломать, а данные на ней защищены блокировкой смартфона. Технологию поддерживают большинство современных моделей телефонов. Перечень моделей телефонов, которые поддерживают eSIM, можно найти на сайте «ГПБ мобайл».

Для абонентов, которые подключаются к «ГПБ мобайл» по eSIM, доступны все тарифы оператора и бонусы: удвоение тарифного пакета в первый месяц после подключения и 1000 бонусных рублей на мобильный счет за переход со своим номером.

В случае перехода на eSIM «ГПБ мобайл» со своим номером абоненту будет необходимо получить SIM-карту или eSIM оператора с временным номером. Процесс переноса номера займет не более восьми дней, после чего абонент сможет пользоваться eSIM оператора ГПБ Мобайл и получит 1000 руб. за переход со своим номером.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Мегафон» готовится продавать ТВ и бытовую технику под собственными брендами

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

Market.CNews опубликовал рейтинг СЭД 2022

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября

Раис Ахкямов, ELMA365: «Внедрение СЭД позволяет снизить среднее время согласования договора с 27 до 5 рабочих дней»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для детей: хиты продаж

Обзор Acer Electric Scooter ES Series 3: легкий электросамокат с большим запасом хода

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий

Новая идея хранения энергии: городские высотки превращаются в батареи

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей
Показать еще