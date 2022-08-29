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Телеком Облака
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«билайн» обновил свое «облако»

«Облако билайн» получило большое обновление. Перенести свои данные из Dropbox и Google Drive теперь можно и в приложении, и на сайте cloudbeeline.ru всего за пару кликов.

«Облако» научилось собирать лучшие моменты из жизни пользователя и превращать их в «воспоминания» — автоматически созданную «историю» с фото и видео. Её можно отправить друзьям и близким или создать из подборки отдельный альбом и добавить в него другие удачные моменты.

Теперь абоненты могут оформить ежемесячную подписку и оплачивать хранилище сразу на 30 дней. Пять ГБ по-прежнему доступны бесплатно всем абонентам оператора. Увеличить хранилище и оплатить подписку можно непосредственно со своего счета.

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