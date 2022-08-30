К началу нового учебного года в сельских школах Липецкой области выросла скорость интернета МТС

МТС сообщает о завершении очередного этапа проекта по модернизации сети в Липецкой области. Результатом этого стало увеличение скорости мобильного интернета и расширение зоны покрытия в трех селах Тербунского района: Вторые Тербуны, Вислая Поляна и Хутор-Березовка. Улучшения связи также коснулись села Спешнево-Ивановское Данковского района, села Доброе Добровского района, села Гатище Воловского района, а также районных центров, Данкова и Лебедяни. Накануне нового учебного года 4G-связь в первую очередь появилась в районе учебных заведений, фельдшерско-акушерских пунктов и домов культуры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в населенных пунктах выросла в полтора раза. Жители теперь могут пользоваться интернетом на комфортных скоростях, в том числе они могут обучаться в сети, общаться в мессенджерах, смотреть фильмы и пользоваться цифровыми сервисами.

«Мы продолжаем укреплять, сохранять надежность и устойчивость нашей сети. Особое внимание мы уделили скорости мобильного интернета в небольших селах, у школ, медпунктов и в местах отдыха. Важно, чтобы жители Липецкой области в любых обстоятельствах оставались на связи, могли пользоваться интернетом, общаться по видеосвязи, учиться и работать удаленно», — отметила директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белорусии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.