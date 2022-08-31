Минцифры: телеком-компании ведут активную работу по импортозамещению оборудования

Телеком-компании при поддержке Минцифры активно создают новые проекты, направленные на импортозамещение. Об этом CNews сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня подписан рамочный договор между «Ростелекомом» и отечественным разработчиком и производителем телеком-оборудования «Т8» на поставку программного обеспечения, оборудования DWDM и предоставления лицензий.

В контракте предусмотрено поэтапное увеличение доли отечественной электронно-компонентной базы.

Предельная цена рамочного договора составит около 2 млрд руб. Договор действует с даты его подписания до конца 2026 г.

«В рамках контракта заложены обязательства "Т8" по увеличению доли блоков, содержащих микроконтроллеры или процессоры отечественного производства, до 30%, а также соответствующие обязательства "Ростелекома" по покупке оборудования. Таким образом, производитель может быть уверен в будущем спросе и финансировать собственные разработки. Более того, Минцифры совместно с операторами связи организована работа в рамках индустриальных центров компетенций по фиксированной, мобильной и спутниковой связи по импортозамещению телеком-оборудования, где одним из важнейших аспектов является формализация требований к оборудованию и гарантирование спроса на оборудование, произведенное в соответствии с этими требованиями со стороны операторов связи», — отметил замглавы Минцифры Дмитрий Ким.

Минцифры поддерживает инициативу «Ростелекома» и уверено, что в ближайшее время к ней присоединятся и другие операторы связи.

Использование технологии плотного спектрального мультиплексирования (DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing) позволяет передавать одновременно несколько информационных каналов по одному оптическому волокну, используя для этого различные длины световых волн. Каналы, имеющие разную скорость и форматы передачи, можно добавлять постепенно, что дает возможность операторам поэтапно масштабировать пропускную способность, снизить капитальные затраты на строительство и дальнейшее развитие сетей.