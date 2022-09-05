МТС создала систему для контроля воды на Таманском полуострове

МТС сообщила о том, что организовала для ГУП КК «Кубаньводкомплекс» техническое решение на базе сети NB-IoT «Цифровой водоканал», позволяющее устранять несанкционированное подключение к сетям водоснабжения и бесконтрольное потребление воды пользователями. По итогам 10 месяцев работы проекта «Кубаньводкомлпексу» удалось оптимизировать расходы на обслуживание инфраструктуры удаленных объектов предприятия. Проект реализован на территории Таманского полуострова Краснодарского края, в будущем планируется расширение проекта мониторинга и на другие районы края.

Ответственные сотрудники «Кубаньводкомплекса» получили доступ к платформе МТС через личный кабинет, где возможно оперативно отслеживать расход воды, быстро реагировать на аварийные ситуации. Система сама оповещает о проблемных участках в водоснабжении, что помогает минимизировать потери предприятия и в дальнейшем направлять средства на последующую автоматизацию рабочих процессов.

«Цифровой водоканал» МТС представляет собой программный комплекс, который позволяет выявить незаконные врезки и неучтённое потребление на магистралях водоснабжения, а также зафиксировать перепады давления в трубах. Устройства сбора и передачи данных (УСПД) с существующих счётчиков и датчики давления устанавливают в контрольных точках перераспределения воды. Также УСПД монтируются на расходомеры на насосных станциях для снятия показаний по общему потреблению воды, вычисления баланса водопотребления, определения мест максимальных потерь и возможных хищений.

«Мы идем навстречу компаниям и даем им возможность бесплатно протестировать сервисы контроля и автоматизации в деле. Как правило, после этапа тестирования предприятия впервые видят масштабы своих издержек и принимают решение внедрять онлайн-мониторинг на постоянной основе. Подобные сервисы доступны для ресурсоснабжающих компаний в любой области. Очень важно при этом, что расчеты с потребителями также становятся максимально прозрачными и понятными для всех сторон», – сказал руководитель стратегии IoT МТС Антон Салов.

«Цифровые технологии позволяют обеспечить необходимый уровень качества, надежности и безопасности предоставления услуг. Выиграют от этого процесса в первую очередь потребители. Сокращается время на выявление и ликвидацию аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, обеспечивается надежность эксплуатации и бесперебойная подача воды потребителям. В итоге автоматизация и цифровизация процессов позволяет снизить потери и увеличить энергоэффективность», – отметил директор ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Лазарев.