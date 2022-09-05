Пользователи «Сбермегамаркета» теперь могут забирать заказы из салонов «Мегафона»

«Сбермегамаркет» объявил о том, что забрать заказ, сделанный на площадке, покупатели теперь могут в более чем 2,5 тыс. салонов «Мегафона» по всей России. На данный момент на маркетплейсе представлено более 1,5 тыс. товаров из розничной сети оператора. В планах – расширять количество розничных магазинов, в которых можно забрать товар, а также увеличивать представленный ассортимент.

Список подключившихся к «Сбермегамаркету» продавцов по схеме «Закажи и забери» пополнился: теперь покупатели маркетплейса могут бронировать товары в розничных магазинах «Мегафона». При бронировании можно выбрать наиболее удобный магазин сети и забрать там покупку уже через час после совершения заказа. О статусе заказа – его сборке и готовности – сообщается с помощью SMS-уведомления. На товары действуют бонусы «Сберспасибо», которые можно обменять на скидку до 99% от стоимости покупки, где 1 бонус = 1 руб.

«Сбермегамаркет» сотрудничает по схеме «Закажи и забери» со многими крупными магазинами, среди них – «М.видео», «Эльдорадо», «Билайн», «Ситилинк», «Связной» и многие другие. Срок резерва товаров составляет от 2 до 4 дней – в зависимости от договоренностей маркетплейса с конкретным продавцом.

По итогам первых недель работы в «Сбермегамаркете» самым большим спросом на площадке «Мегафона» пользуются смартфоны – на них пришлось 76% от всех заказов. Далее следуют умные часы и беспроводные наушники. Чаще других жителей России заказы оформляют москвичи, санкт-петербуржцы, екатеринбуржцы, нижегородцы и пермяки.

Схема «Закажи и забери» пользуется особенной популярностью при покупке смартфонов и сопутствующих аксессуаров, ее доля в этом сегменте составляет практически 40% в 2022 г. Как показывает статистика, доля выкупленных заказов в первый же день с момента оформления составляет 55%, на второй день – 30%, на третий и далее – 13%.