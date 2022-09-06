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Оборудование «Росэлектроники» для связи в полевых условиях принято на снабжение МЧС

МЧС России приняло на снабжение во всех территориальных подразделениях транспортные и портативные DMR-радиостанции, произведенные холдингом «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Также ведомство сможет использовать мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций и мобильный комплекс информирования и оповещения населения, разработанные предприятиями холдинга.

DMR-радиостанции серийно выпускает концерн «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»). Они предназначены для обеспечения радиосвязи в сложных погодных условиях и устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрации, механическим повреждениям, высоким температурам и попаданию влаги. Аппаратура полностью совместима с уже используемым в МЧС России радиооборудованием, что позволяет интегрировать устройства в существующий комплекс технических средств.

«В ходе многочисленных испытаний, проводившихся совместно с МЧС России, оборудование наших предприятий продемонстрировало надежность и бесперебойную работу. Мы готовы обеспечивать российских спасателей высокотехнологичной продукцией, по своим характеристикам не уступающей мировым стандартам, а также совершенствовать технические характеристики наших изделий в соответствии с потребностями заказчика», – сказал генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК, управляющая компания холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

Мобильный узел связи, разработанный специалистами Рязанского радиозавода (входит в «Росэлектронику»), дает возможность организовать в полевых условиях спутниковую, проводную и радиосвязь, создать локально-вычислительную сеть, осуществлять видеонаблюдение, а также обеспечивать передачу данных, в том числе по видеоконференцсвязи в ведомственной цифровой сети.

Мобильный комплекс информирования и оповещения позволяет транслировать экстренную аудиовизуальную информацию из мест массового пребывания людей, а также в труднодоступных районах, не охваченных средствами оповещения.

В настоящее время МЧС России продолжает реализацию программы технического переоснащения службы до 2030 г. Распоряжением Правительства РФ «Объединенная приборостроительная корпорация» определена единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России на период 2022-2023 гг.

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