Прииск «Соловьевский» получил доступ к цифровым сервисам МТС

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов сообщает об обеспечении мобильным интернетом и голосовой связью золотодобывающего прииска «Соловьевский» в Тындинском районе. МТС стала первым оператором связи, развернувшим мобильную сеть на всей территории карьера «Рудный» – на гравитационной фабрике и в рабочих секторах карьера. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь и интернет МТС на скорости до 50 Мбит/с доступны на всех производственных объектах, теперь оператор развернул устойчивое покрытие в карьере. Дополнительное оборудование, установленное на месторождении, работает от солнечной батареи и обеспечивает стабильную связь для персонала и оборудования, работающих непосредственно в месте забора руды.

Наличие высокоскоростной сети передачи данных позволит внедрять в работу предприятия технологии интернета вещей, облачные технологии и другие сервисы. Кроме того, благодаря мобильному интернету специалисты прииска смогут удаленно контролировать производственные показатели машин и оборудования даже в условиях сложного рельефа месторождения.

«У МТС богатый опыт создания «с нуля» инфраструктуры для цифровой трансформации предприятий, в том числе в Амурской области. Этот проект стал для нас особенным, во многом из-за специфики установки сетевого оборудования для связи даже в самой глубокой точке карьера и при значительных расстояниях, где важно сохранить стабильность сигнала. Гарантированное покрытие, высокие скорости и низкие задержки при передаче данных позволят автоматизировать сложные технологические процессы добычи золота. Сеть МТС может стать базой для применения инновационных технологий - сервисов умного видеонаблюдения и видеоаналитики, интернета вещей и телеучета данных», — сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

«Развитие цифрового бизнеса — один из стратегических приоритетов нашего предприятия. В этой части мы опираемся на передовые инновационные разработки, постоянно развиваясь и тестируя новые решения. В перспективе современные технологии на базе мобильной сети МТС открывают для нас большие возможности для постепенной цифровизации всех этапов золотодобычи», — отметил генеральный директор прииска «Соловьевский» Федор Сидоров.

***

Прииск «Соловьевский» осуществляет промышленную добычу золота с 1868 г. Предприятие отрабатывает запасы золота на месторождениях в Сковородинском и Тындинском районах Амурской области, а также в Карымском, Читинском, Шилкинском районах Забайкальского края.