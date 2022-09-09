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«Яндекс» выпустил документальный фильм о женщинах в ИТ

«Яндекс» выпустил документальный фильм «Математическое неравенство». Он рассказывает про женщин ИТ-специальностей и объясняет, как гендерные стереотипы связаны с тем, что женщин в этой сфере гораздо меньше, чем мужчин.

В основе фильма — беседы с сотрудницами «Яндекса» из разработки, аналитики, тестирования и других областей. Они рассказали свои истории о том, как заинтересовались технологиями и с какими предрассудками сталкивались в детстве, во время учёбы и на работе. Консультантами фильма выступили эксперты-социологи.

«Среди разработчиков в «Яндексе» 10% женщин. Такое соотношение типично для технологических компаний, и это заметно еще на этапе собеседований. Нам же хочется, чтобы сильных соискательниц было больше: чем больше женщин приходит в IT, тем больше кандидатов для всей отрасли. Чтобы привлечь женщин в индустрию, нужны более заметные примеры карьеры в IT. Поэтому мы решили снять документальный фильм и рассказать истории сотрудниц от первого лица. Личные примеры могут вдохновить девочек чаще изучать точные науки, а их родителей — поддерживать стремления детей», — сказала Дарья Золотухина, HR-директор «Яндекса».

К выходу фильма «Яндекс учебник» провел онлайн-опрос 3 тыс. родителей, чтобы выяснить, как дополнительные занятия влияют на выбор будущей профессии. Абсолютное большинство родителей согласны с тем, что мальчики и девочки имеют равные возможности, а отправлять детей нужно только на те кружки, которые интересны ребёнку.

Между тем, уже в начальных классах возникает дисбаланс: мальчиков чаще отдают на робототехнику (16% против 6%) и программирование (9% против 5%), а девочек — на танцы (33% против 6%) и рисование (30% против 10%). В средней школе кружки по программированию интересуют 18% мальчиков и лишь 5% девочек. А поступление в университет на прикладную информатику рассматривают 36% юношей и только 10% девушек.

«Все понимают важность высшего образования для девочек, но существуют предрассудки, основанные на предположении, что нравится девочкам, — сказала декан факультета социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Вероника Костенко. — Общество не может резко отказаться от всех существующих гендерных стереотипов. Хотя самые продвинутые родители девочек следят за трендами и учат их робототехнике и программированию».

Фильм «Математическое неравенство» можно бесплатно посмотреть на «Кинопоиске» и канале «Яндекса» на YouTube.

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