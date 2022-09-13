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Еще 6500 жителей Воронежской области впервые получат доступ к мобильному интернету

ПАО «МТС» обеспечит жителям малых населенных пунктов Воронежской области доступ к цифровым сервисам. МТС стала победителем тендера, объявленного правительством Воронежской области, в результате чего более 6500 жителей сельской местности региона впервые смогут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. Стоимость госконтракта составила 10 млн. руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

До конца 2022 г. доступ к мобильным сервисам получат жители малых населенных пунктов Борисоглебского, Грибановского, Терновского, Нижнедевицкого, Россошанского, Таловского, Каменского, Верхнехавского районов. Проект реализуется Департаментом цифрового развития Воронежской области в рамках региональной программы по цифровизации Воронежской области.

«В рамках государственной программы Воронежской области «Информационное общество» возможность пользоваться связью получат более 6500 жителей из 10 населенных пунктов. В середине августа Департаментом был заключен государственный контракт с компанией МТС на обеспечение жителей этих малых населенных пунктов сотовой связью и мобильным интернетом. Список сел и поселков на обеспечение связью составлен на основе данных, полученных от глав муниципалитетов и местных жителей. Сюда вошли населенные пункты с численностью населения от 400 до 1000 человек, где отсутствовала сотовая связь», — сказал руководитель департамента цифрового развития Воронежской области Денис Волков.

«В нашей работе мы стремимся, чтобы качественная голосовая связь и быстрый интернет стали доступны в каждом уголке нашей области. Ежегодно мы запускаем в Воронежской области множество новых базовых станций, большая часть из которых размещается именно в сельской местности. Для нас важно, чтобы вне зависимости от места жительства, у жителей нашего региона была возможность пользоваться цифровыми и финансовыми сервисами, делать онлайн-покупки, просматривать фильмы и общаться с близкими в других городах по видеосвязи. В прошлом году вместе с Департаментом цифрового развития мы уже реализовали важный проект, в результате которого 8000 жителей из 15 малых населенных пунктов пользуются голосовой связью и интернетом. Мобильный трафик здесь уже сравним с городскими и районными центрами, а где-то даже обгоняет их», — отметил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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