МТС разогнала 4G-интернет для посетителей нового термального курорта Нижнекамска

МТС улучшила качество связи в центре Нижнекамска, где в конце августа открылась новая курортная зона «Нижнекамские термы». В результате установки нового оборудования, повысилась пропускная способность сети и скорость мобильного интернета МТС увеличилась здесь на 30 процентов.

Комплекс «Нижнекамские термы» рассчитан на ежедневное посещение более полутора тысяч человек. Обновленная сеть МТС обеспечивает его посетителей связью и высокоскоростным доступом к мобильным сервисам даже в периоды повышенной нагрузки. Благодаря проведенным работам отдых в «Нижнекамских термах» станет комфортнее – жители и гости города смогут на высоких скоростях пользоваться привычными цифровыми сервисами, обмениваться впечатлениями с близкими в соцсетях и мессенджерах, серфить в интернете и играть в онлайн-игры в промежутках между посещением многочисленных саун, бань и бассейнов комплекса.

Улучшения затронули не только территорию оздоровительного комплекса, но и близлежащие объекты: специалисты оператора разогнали интернет и обеспечили стабильную связь для посетителей нижнекамского парка аттракционов, спортивной школы и центра социального обслуживания населения, расположенных в этом районе.

«Появление городского термального курорта в Нижнекамске поспособствует развитию внутреннего туризма, которому в Татарстане уделяют пристальное внимание. Качественная мобильная сеть – важная часть инфраструктуры, в том числе обеспечивающая комфортное пребывание гостей из других городов. К примеру, в преддверии сезона летних отпусков МТС в этом году модернизировала сеть и увеличила скорость мобильного 4G-интернета почти на 20 точках туристической карты Казани. Для прогнозирования сезонных нагрузок и при определении самых популярных среди татарстанцев и гостей республики мест и оживленных маршрутов мы используем анализ обезличенных больших данных, который уже применяется для повышения туристической привлекательности во многих регионах России», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Площадь открывшегося в конце августа оздоровительного комплекса в Нижнекамске составляет восемнадцать тысяч квадратных метров, термальный курорт будет работать круглый год. В его составе пять открытых бассейнов с температурой воды +36°С, термальный бассейн с фонтаном, гидромассажем и рекой, детский бассейн, купель под открытым небом с температурой воды до 15°С, надувной аквапарк под открытым небом, четырнадцать видов саун и бань.