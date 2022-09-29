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Tele2 открыла новые зоны продаж в рознице

Tele2, российский оператор мобильной связи, расширил функциональность своих салонов: в них появились стойки с кондитерской продукцией и напитками. На первом этапе проект охватывает 57 торговых точек Tele2 в четырех регионах России. Tele2 планирует раскатать проект на программу лояльности, предложив клиентам новые решения в духе «Других правил».

Tele2 развивает идею мультифункционального салона, который предлагает клиентам не только телеком-услуги, но и сервисы за пределами отрасли связи. В салоне Tele2 уже есть кофе-зоны, пункты выдачи интернет-заказов и территория виртуальной реальности.

Теперь здесь появятся лаконичные стойки со снеками и напитками, которые вписываются в дизайн салона и не нарушают его стилистики. Проект позволяет дилерам Tele2 не только зарабатывать на телеком-услугах и оборудовании, но и получать доход с продаж изделий производителей.

Посетители салонов могут купить шоколад, жевательную резинку, конфеты и воду во время регистрации SIM-карты или выбора аксессуара. Компактные мини-дисплеи с новой продукцией установлены в прикассовой зоне торговых точек.

На первом этапе такие товары появились в Москве и области, Казани, Кирове, Набережных Челнах, Перми. До марта 2023 г. планируется раскатка проекта на всю розницу. Для дилера Tele2 присоединение к проекту просто и не требует бумажной волокиты. Процесс организации продаж займет не более трех дней.

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