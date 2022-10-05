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«билайн» инвестирует в цифровую экономику Ленинградской области

«ВымпелКом» (бренд «билайн») и администрация Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики на территории региона. В ходе X Всероссийского форума «ПРОФ-IT.2022» документ подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент «ВымпелКом» Рашид Исмаилов.

Соглашениепредусматривает развитие оператором инфраструктуры на территории Ленинградской области, а также элементов «умного города». Первые финансовые инвестиции запланированы на 2022- 2023 годы.Совместно с администрацией Ленобластиоператор будет развиватьв регионе информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и реализовывать инновационные проекты, направленные на создание и развитие новых технологий и сервисов.

Отметим, за последние два года новая инфраструктурабилайна появилась в более чем 70-ти населенных пунктах 11 районов Ленобласти. Не только в таких близких к Санкт-Петербургу городах, как Гатчина, но и в отдаленных — в Бокситогорске, Кингисеппе, Лодейном поле и ряде других. Это позволило оператору заметно увеличить покрытие и улучшить качество услуг в регионе.

Президент ПАО «ВымпелКом» Рашид Исмаилов: «В этом году мы уже расширили пропускную способность сети в ряде населённых пунктов Ленобласти, построили новые базовые станции и планируем продолжать работу. Для повышения уровня цифровизации региона у нас есть возможность развивать новые технологии и сервисы в области связи с использованием Wi-Fi, М2М, облачных технологий, а также сервисов информационной безопасности и многих других современных решений».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Для нас важны инвестиции в цифровую инфраструктуру, которые повышают качество жизни ленинградцев и стимулируют экономику. Проекты, о которых идёт речь в соглашении как раз из этого ряда: новые сервисы добавят комфорта жителям, а развитие сети — увеличит инвестиционную привлекательность региона».

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