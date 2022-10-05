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Теперь в 30 регионах: клиенты Tele2 могут добавить к тарифу домашний интернет

Tele2, российский оператор мобильной связи, расширяет территорию, где доступна услуга «Домашний интернет». Клиенты компании на Урале и Дальнем Востоке теперь могут добавить домашний интернет и цифровое ТВ к своему мобильному тарифу. Таким образом, география конвергентного решения включает 30 регионов, а до конца 2022 г. охватит всю территорию присутствия Tele2. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Запуск услуги широкополосного доступа в интернет для клиентов Tele2 в новых регионах стал очередным этапом совместного проекта оператора с компанией «Ростелеком». Возможность подключить конвергентное решение, добавив к мобильному тарифу домашний интернет и цифровое телевидение, появилась еще в 13 российских регионах. На Дальнем Востоке к проекту присоединились Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области. На УралеПермский край, Свердловская, Курганская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Оформить заявку на подключение клиенты Tele2 могут в салонах связи, мобильном приложении или на сайте оператора. Абонент проверяет наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбирает скорость передачи данных, а также дату и время установки оборудования.

В рамках одного предложения клиентам доступны: мобильная связь, домашний интернет, цифровое телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. Продукт Tele2 закрывает эти потребности максимально гибко: к действующему тарифу мобильных услуг клиент просто добавляет домашний интернет, а также управляет доступом к фильмам и ТВ-каналам. При этом расширение пакета услуг не меняет привычных сроков и способов оплаты базового тарифа.

Стоимость услуги зависит от региона и скорости передачи данных. Например, для абонентов Челябинска домашний интернет и цифровое ТВ на скорости 100 Мбит/с стоят 100 руб., а на скорости 500 Мбит/с – 400 руб. в месяц. Клиенты оператора во Владивостоке могут подключить услугу на скорости 300 Мбит/с за 550 руб. в месяц.

В 2021 г. оператор реализовал конвергентное решение в Москве и Тульской области. Оператор проанализировал спрос на услугу в этих регионах. В Москве за III квартал 2022 г. число подключений выросло на 35% по сравнению со II кварталом 2022 г. В Тульской области рост абонентской базы пользователей домашнего интернета за аналогичный период составил 40%. В мае 2022 г. опция стала доступна жителям еще 15 регионов страны. До конца 2022 г. оператор планирует расширить географию проекта и запустить услугу на всей территории присутствия Tele2.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 миллиона пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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