МТС прокачала интернет на берегах Волхова и Мсты

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о расширении и усилении покрытия сети в населенных пунктах Новгородской области, расположенных по берегам рек Мсты и Волхова. Интернет МТС на скорости до 150 Мбит/с стал доступен для более чем шести тысяч жителей населенных пунктов Новгородского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря модернизации оборудования интернет МТС на высоких скоростях теперь доступен жителям деревень Новоселицы, Божонка и Белая гора, расположенных на реке Мста, и жителям населенных пунктов Кречевицы, Слутка и Робейка по обоим берегам реки Волхов, а также местным рыбакам, экипажам и пассажирам судов, курсирующих по водным маршрутам.

Благодаря установке нового телеком-оборудования жители населенных пунктов и туристы смогут оставаться на связи со своими близкими, созваниваться в мессенджерах, в том числе по видеосвязи, читать новости и искать информацию в интернете, пользоваться госуслугами и дистанционными сервисами, учиться и работать удаленно, смотреть кино, сериалы и спортивные программы через интернет.

«Новгородская земля пропитана историей, практически каждый населенный пункт ведет свой отсчет с древности. Так, Божонский погост и Новоселище упоминаются в книгах XV века, чуть моложе Белая гора. По Волхову, мимо нынешних Робейки и Слутки, проходил крупнейший торговый путь “Из варяг в греки”. А Кречевицы известны по историческим архивам с 1500 г. Для нас большая честь обеспечивать современными сервисами жителей таких богатых историческим наследием земель. Мы постоянно анализируем нагрузки на сеть в Новгородской области. Модернизация оборудования позволяет отвечать растущим потребностям жителей области и предоставлять высокие скорости даже в условиях постоянного роста трафика. Высокоскоростной интернет МТС помогает людям оставаться на связи со своими близкими, поддерживать контакт и обмениваться новостями. В этом году мы модернизировали сеть в населенных пунктах практически по всей территории Новгородской области и работы продолжаются», — сказал Александр Самуйлов, директор МТС в Новгородской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.