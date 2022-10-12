«Т-КОМ» запускает сервисные услуги поддержки телеком-оборудования и сетей передачи данных

Российский производитель телеком-оборудования ООО «Т-КОМ» (входит в структуру топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ») объявляет о запуске расширенных пакетов сервисных услуг. Они призваны обеспечить высокий уровень отказоустойчивости сетей передачи данных и позволяют оперативно решать задачи пользователей по техническому обслуживании продукции «Т-КОМ».

В декабре 2021 г. ООО «Т-КОМ» запустило цех крупноузловой сборки телекоммуникационного оборудования на площадке Московского завода полиметаллов. На данный момент освоено производство более 70 моделей управляемых коммутаторов для построения или модернизации телекоммуникационных сетей заказчиков любого масштаба. «Т-КОМ» выпускает оборудование с российским программным обеспечением, которое включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Производственная площадка позволяет выпускать до 1200 устройств в месяц.

Ключевыми потребителями продукции компании являются промышленные предприятия и ТЭК, атомная отрасль, научные и образовательные учреждения, здравоохранение, операторы связи и др.

Изначально у «Т-КОМ» было открыто 15 сервисных центров, которые предоставляли услуги гарантийной поддержки. Теперь у клиентов есть возможность, получить услугу расширенной сервисной поддержки Т-КОМ, более чем в 120 городах России. На выбор клиентам предоставлен следующий состав услуг: «Сервисный удаленный - оптимальный»; «Сервисный локальный - стандарт»; «Сервисный локальный - расширенный».

Вне зависимости от уровня сервиса, необходимого заказчику, пакеты включают круглосуточную линию технической и консультационной поддержки. Работа инженера, может быть, как удаленной, так и с выездом непосредственно в офис заказчиков, данная услуга входит в состав пакета – «Сервисный локальный – расширенный». В случае аппаратных сбоев производится оперативная замена неисправного оборудования. Производитель обеспечивает обновление ПО и после снятия модели с производства.

«Разработанные пакеты сервисных услуг, действующие на срок от года до пяти лет, станут дополнением к той гарантийной поддержке, которую мы оказываем для наших заказчиков. Для максимальной удовлетворенности наших клиентов, обеспечения надежной и бесперебойной работы их телеком-инфраструктуры мы видим свою задачу в выстраивании системы многоуровневой непрерывной поддержки нашей продукции по всей стране», - отметил генеральный директор «Т-КОМ» Сергей Дорофеев.

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Топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» (топливный дивизион госкорпорации «Росатом») включает предприятия по производству ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. В топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.