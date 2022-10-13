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Аналитика «Мегафона»: аэропорт Уфы стал самым «качающим» в Поволжье

Завершающийся сезон отпусков оказался жарким для воздушных ворот республики. Вылетающие из башкирской столицы по объемам использованного мобильного трафика обошли гостей других аэропортов федерального округа. Опередить удалось даже признанных туристических лидеров Самару и Казань, сообщают специалисты по big data «Мегафона».

Как показывают обезличенные данные абонентов оператора, рейтинг наиболее интернет-активных аэропортов Поволжья за время с начала лета 2022 г. выглядит следующим образом:1. Аэропорт Уфа имени Мустая Карима; 2. Аэропорт Чебоксары имени А.Г. Николаева;3. Аэропорт Самара (Курумоч) имени С.П. Королева; 4. Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая; 5. Аэропорт Ульяновск-Восточный.

В Уфе улетающие и прилетающие пассажиры ежемесячно использовали порядка 85,5 ТБ данных. Такого объема хватило бы, чтобы 12 тыс. раз посмотреть комедию «Без границ» на онлайн-платформе START в разрешении Full HD. А пиковые показатели, как и годом ранее, пришлись на август 2022 г.

Чаще всех в онлайн выходили туристы и командировочные из Московской, Ленинградской и Тюменской областей, а также Югры и Ямала. Как правило, они изучали соцсети и переписывались в мессенджерах. Также ощутимый объем трафика пришелся на онлайн-кинотеатры и загрузку новых приложений, в частности веб-карт.

А вот говорить по телефону в аэропорту Уфы любят меньше — по этому показателю он лишь четвертый после Чебоксар, Самары и Казани. При этом каждый месяц в залах ожидания раздается 2,3 млн звонков.

«Крупные транспортные узлы региона всегда находятся в зоне нашего внимания. В последние месяцы мы провели в Уфе масштабный проект по тюнингу сети — модернизацию с учетом изменений в архитектуре и ландшафте столицы. В том числе он коснулся базовых станций вблизи железнодорожного вокзала, речного порта, северного и южного автовокзалов и международного аэропорта», — сказал директор «Мегафона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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