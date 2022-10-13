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В трех селах Красноярского края впервые появилась мобильная сеть

«Мегафон» первым из телеком-операторов запустил в селах Малое озеро и Большое озеро, а также в деревне Ершово мобильную сеть 2G и 4G. До этого в небольших поселениях Шарыповского района не было даже стабильной голосовой связи.

Эти населенные пункты расположены более чем в 300 км от столицы края. В общей сложности здесь живут около 900 человек, теперь им доступны все возможности сети оператора, в том числе быстрый мобильный интернет и современные технологии звонков. Благодаря этому сельчане смогут пользоваться любыми цифровыми приложениями и сервисами, общаться с родными, а при необходимости – оперативно связаться с экстренными службами. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новое качество сети будет доступно также многочисленным жителям края и соседних регионов: Шарыповский район, который называют «озерным краем» – популярное место для отдыха и рыбалки. Новые телеком-объекты обеспечили голосовой связью и интернетом 4G живописные места на берегах озер Малое, Большое (Парное) и Сарбаголь, которые известны сибирякам своей красотой и чистотой. На этой территории расположены десятки турбаз и локаций для кемпинга – теперь туристы смогут проводить здесь время с большим комфортом и безопасностью, а местные предприниматели получат дополнительные возможности для развития бизнеса.

Строительство объектов связи в Ершово и Малом Озере шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районной администрацией.

«В этом году в рамках нашей краевой государственной программы за счет краевого бюджета услугами связи будут обеспечены 25 малых сел и деревень из 18 районов края. Всего доступ к современным цифровым сервисам получат около 11,5 тыс. жителей региона. Важно, что операторы связи не только оперативно выполняют свои обязательства по госзаказам, но также расширяют покрытие в отдаленных районах за счет собственных инвестиционных программ. Такие совместные усилия улучшают качество жизни и безопасность жителей нашего края», – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.

«Цифровое развитие небольших сел, удалённых от регионального центра, имеет особое социальное значение и является нашим приоритетом. Несмотря на большие расстояния, сложности с логистикой, а зачастую даже с электроснабжением, мы продолжаем работу по обеспечению таких территорий голосовой связью и мобильным интернетом. Запуск сети в трех селах Шарыповского района не только даст их жителям те же цифровые возможности, какие есть у горожан, но и поможет развитию внутреннего туризма в крае», – сказал Андрей Ким, директор «Мегафона» в Красноярском крае.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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