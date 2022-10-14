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«Мегафон» развернул 4G для строителей медицинского центра международного уровня

«Мегафон» построил сеть LTE в зоне строящегося высокотехнологичного многопрофильного медицинского комплекса в поселке Белоостров во Всеволожском районе Ленинградской области. Более 2000 рабочих – абонентов «Мегафона», задействованных в подготовке инфраструктуры одной из передовых клиник мира по оснащенности, смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Построенная инфраструктура связи работает в четырех диапазонах: 900, 1800, 2100 и 2600 МГц. Новая сеть гарантируют уверенное покрытие 4G, обеспечивая доступ к необходимым цифровым сервисам для строителей и инженеров на объекте. Это дает возможность сотрудникам подрядных организаций звонить, используя технологию VoLTE, которая позволяет одновременно пользоваться голосовыми сервисами и мобильным интернетом, участвовать онлайн в совещаниях и передавать тяжелые рабочие файлы. По данным аналитиков «Мегафона», на сегодняшний день голосовой трафик в LTE у абонентов компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет уже около 70% от общего потребления.

«Строительство сети 4G позволило нам улучшить качество связи на объекте и обеспечить высокие скорости передачи данных. Теперь строители важного медицинского объекта для региона могут внедрять элементы цифровой инфраструктуры в свои производственные процессы посредством высокоскоростного мобильного интернета», – сказал Владимир Бакалов, директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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