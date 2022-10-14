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«Мегафон» ускорил интернет для крупнейшего в Европе химического кластера

Более 10 тыс. рабочих одного из ключевых предприятий Череповца, получили возможность пользоваться цифровыми сервисами и мобильным интернетом 4G со средней скоростью 40 Мбит/с. Для этого «Мегафон» построил и модернизировал несколько базовых станций в промышленной зоне. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оборудование работает сразу в четырех диапазонах: 900, 1800, 2100 и 2600 МГц. Объекты связи гарантируют высокие скорости интернета и качество покрытия между удаленными объектами на площадках череповецкого химического кластера. Теперь сотрудники могут не только звонить, используя технологию VoLTE для чистого звука и мгновенного соединения, но и участвовать онлайн-совещаниях, передавать тяжелые рабочие файлы, одновременно с разговорами пользоваться онлайн-приложениями и оплачивать услуги.

«Строительство необходимой инфраструктуры на территории в несколько гектаров позволяет создать качественный канал передачи данных и обеспечить проникновение сигнала внутрь производственных помещений. Все это обеспечивает стабильными и современными услугами несколько тысяч специалистов, которые работают, общаются с близкими, пользуются цифровыми сервисами», — отметила Алла Лебедева, директор «Мегафона» в Вологодской области.

Спрос на высокие скорости интернета в промышленной зоне под Череповцом подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. В августе 2022 г. пользователи оператора здесь скачали почти в два раза больше информации, чем за аналогичный период годом ранее. Так, с января по август 2022 г. клиенты «Мегафона» потребили более 240 ТБ данных и проговорили более 10 млн минут. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из 10 тыс. сотрудников в этом районе просмотрел 12 фильмов в Full HD качестве и прослушал 160 музыкальных треков.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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