Столичные клиенты стали больше покупать SIM-карты в «Пятерочке» и DNS

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал количество подключений в альтернативных точках продаж по Москве и области за III квартал 2022 г. За этот период наибольший прирост продаж в крупных федеральных сетях пришелся на «Пятерочку» и DNS, где число покупок увеличилось в три и 1,7 раза соответственно. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Оператор развивает альтернативные каналы продаж так, чтобы клиент мог забрать SIM-карту в удобном для него месте – при покупке продуктов или электроники. Оператор проанализировал, как распределились активации в федеральных партнерских сетях за III квартал 2022 г.

Основным каналом продаж остается монобрендовая сеть, однако москвичи активно подключаются к услугам оператора через федеральных партнеров. Так, количество продаж SIM-карт в сети DNS – одного из крупнейших дистрибьютеров – увеличилось в III квартале 2022 г. на 66% в сравнении с первым. За тот же период москвичи купили втрое больше SIM-карт в «Пятерочке» в сравнении с началом 2022 г. При этом именно на III квартал 2022 г. приходится пик продаж: в сентябре 2022 г. доля от общего числа подключений составила 19%, в августе и июле 2022 г. – по 14%.

Другим эффективным каналом продаж в III квартале 2022 г. стал интернет-магазин оператора. Согласно исследованию, прирост составил 11% в сравнении с январем-мартом 2022 г. При этом январь и май 2022 г. лидировали по количеству активаций – доля от общего числа составила 26% в каждом из месяцев.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).