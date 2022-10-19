«Газпром комплектация» использует виртуальные переговорные «Телфин» для проведения совещаний

Российский телеком-провайдер «Телфин» реализовал проект по внедрению «Виртуальных переговорных комнат» для проведения онлайн-совещаний сотрудников «Газпром комплектации». В результате специалисты заказчика, находясь в любой точке РФ получили стабильную и качественную связь, а руководство компании решило вопрос с проведением удаленных совещаний, модерацией выступлений и дискуссий и фиксацией договоренностей.

«Газпром комплектация» – централизованный поставщик дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Компании требовалось обеспечить проведение регулярных онлайн-совещаний с территориально-распределенными офисами, «разбросанными» по всей территории РФ и работающими в разных условиях с точки зрения технического обеспечения и коммуникаций.

Ключевыми требованиями к решению по организации виртуальных встреч стали надежность и качество связи, так как многие сотрудники компании работают удаленно: в регионах Крайнего Севера, на объектах нефтегазового строительства и без постоянного стабильного IP-канала. Поэтому сервис видеоконференций, а также широко распространенные мессенджеры не соответствовали требованиям, так как им всем необходим устойчивый интернет. Более того, эти решения не удовлетворяли нормам безопасности.

«Нам требовалось решение, позволяющее связать пользователей аналоговой и цифровой связи, включая мобильную телефонию. Мы искали сервис, который позволил бы подключать к совещаниям специалистов из разных регионов, корректировать количество слушателей прямо во время звонка, модерировать дискуссии и вести протоколы встреч», — сказал Олег Омельченко, начальник управления информационно-управляющих систем компании «Газпром комплектация».

Компания «Телфин» предложила «Виртуальные переговорные комнаты», разработанные на базе АТС «Телфин.офис» и телефонных номеров провайдера. Это решение позволяет создавать переговорные комнаты и планировать встречи, вести и хранить записи совещаний, фиксировать присутствующих и управлять составом участников, модерировать дискуссии, предоставляя слово определенным спикерам. Кроме того, предложенное решение также позволяет формировать протоколы и иные порученческие документы, расшифровывая фактуру проведенных онлайн-встреч.

«Сегодня мы имеем в своем распоряжении целый ряд виртуальных переговорных комнат от «Телфин», которые нас полностью устраивают по функционалу в текущий момент. Кроме того, специалисты «Телфин» развивают сервис с учетом наших пожеланий, дополняя его новыми функциональными возможностями. Должен отметить, что немаловажным фактором выбора в пользу подрядчика стал не только клиентоориентированный подход к решению наших задач, но и факт включения платформы, на базе которой созданы виртуальные переговорные комнаты, в реестр отечественного ПО», — сказал Олег Омельченко, начальник управления информационно-управляющих систем компании «Газпром комплектация».

«В ходе реализации проекта «Телфин» разделил работу на два этапа. Первый этап с внедрением базового решения на основе АТС «Телфин.офис» уже введен в промышленную эксплуатацию на предприятии заказчика. Второй этап — это предоставление более кастомизированной версии уже существующей услуги «Телфин» в рамках виртуальной АТС «Телфин.офис». Сегодня компания приступает к разработкам в рамках второго этапа внедрения», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».