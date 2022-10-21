CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» улучшил связь на пути к северному сиянию

«Мегафон» расширил сеть и запустил дополнительные базовые станции LTE вдоль самой северной в мире скоростной автотрассы Р-21 «Кола» на территории Республики Карелии, связывающей Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск. В результате проведенных работ улучшено покрытие популярного направления, по которому передвигаются туристы, чтобы увидеть северное сияние или посетить знаменитые места республики – водопад Кивач и вулкан Гирвас. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новые объекты связи появились в районе населенных пунктов Сопоха, Кивач, Святозеро и Янишполе и помогли охватить сетью LTE не только участок трассы федерального значения, но и впервые предоставить доступ к 4G от «Мегафона» в этих локациях для местного населения. Теперь автолюбители, абоненты компании, находясь в дороге, могут общаться через мессенджеры, пользоваться навигацией и всеми необходимыми в пути цифровыми сервисами, а сельские жители – учиться и работать удаленно.

«Уверенная голосовая связь и стабильный мобильный интернет в дороге, в первую очередь, являются гарантом безопасности как для водителей, так и для пассажиров. Ежегодно мы отмечаем возрастающий туристический поток в наш регион – по данным аналитиков компании, в сентябре этого года Карелию посетило на 23% больше туристов, чем за тот же период годом ранее. Большинство путешественников приезжают по автомобильным дорогам и наша задача – предоставить клиентам компании доступ к качественным услугам связи на протяжении всего пути следования в течение дня», – отметил Роман Куликов, директор «Мегафона» в Республике Карелия.

***

«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

В России запретят строить 5G на иностранном софте и «железе»

Не SLA единым: 8 способов самостоятельно повысить надежность облака

В России создали систему связи, «пробивающую» толщу земли и воды

Market.CNews рассказал, как SLA может обанкротить провайдера

Московские таксисты заявили о проблемах с GPS. Сигнал могут глушить из-за дронов

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

50 горячих клавиш в редакторе таблиц «Р7-Офис» для экономии времени

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября