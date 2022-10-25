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«билайн» запустил акцию на смартфоны и услуги связи

«билайн» запустил предложение «3 в 1»: Xiaomi, услуги связи и аксессуары по цене смартфона. Абоненты смогут приобрести современные и модные устройства компании Xiaomi вместе с аксессуарами и услугами связи со скидкой. Акция проводится в интернет-магазине или салонах связи «билайна».

В акции участвуют смартфоны моделей Redmi разных комплектаций. Список участвующих в акции смартфонов уже выложен в интернет-магазине оператора.

Одним из самых интересные предложений является Redmi Note 11 – это младшая модель обновленной 11-й серии самой популярной линейки смартфонов от Xiaomi.

Воспользоваться акцией «Xiaomi 3 в 1» в интернет-магазине и салонах связи «билайна» можно вплоть до 13 ноября 2022 г.

Реклама. Организатор другие подробности предложения — на beeline.ru. Токен: LatgC5d12

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