«Возмутительные прогнозы»: что ждет наших HRD

Если сравнить ситуацию на российском рынке труда, настроения и ожидания его участников в начале января и сейчас, может возникнуть ощущение, что прошло не полгода, а несколько лет. Время как будто стало идти быстрее, а значит, необходимость в прогнозировании и понимании трендов возросла в разы. 1 ноября на «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра» основатель и CEO Цифровой HR платформы Дмитрий Серебряков расскажет о том, как директору по персоналу действовать в новых реалиях, где искать и как проверять внештатных исполнителей, как вести с ними документооборот и как эффективно организовать финансовые процессы.

В рамках форума вместе с участниками секции «ИТ в торговле» Дмитрий Серебряков сделает самые «возмутительные» прогнозы о развитии ситуации в ритейле и перспективах, которые ожидают HR-директоров этой сферы.

«Горизонт планирования в бизнесе сегодня сократился, в лучшем случае, до нескольких недель. Но это не значит, что можно отпустить ситуацию и плыть по течению. Я убежден, что переставать строить планы нельзя. Просто сейчас важно просчитывать все возможные варианты развития событий, особенно самые негативные. Один из способов минимизировать уровень неизвестности – прожить свои страхи. С этим отлично помогает так называемое пессимистичное прогнозирование. Вместе с участниками форума мы ненадолго станем визионерами и вместе представим самые шокирующие прогнозы в сфере торговли», – рассказывает Дмитрий Серебряков. – А после я покажу, как цифровые платформенные решения могут изменить ситуацию на рынке труда и помочь компаниям быстро адаптироваться к новым реалиям».

Одним из таких решений, помогающих бизнесу в поиске и управлении внештатными исполнителями, является Цифровая HR платформа – это экосистема цифровых сервисов с полной автоматизацией HR и финансовых процессов при работе с самозанятыми с применением алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения.