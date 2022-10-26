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«Мегафон» подготовил сеть к началу сезона зимних подледных погружений на Белом море

Специалисты компании модернизировали объекты связи к началу сезона подлёдных погружений на Белом море в старинной карельской деревне Нильмогуба, где расположен популярный дайв-центр. Теперь как туристы, так и местные жители смогут пользоваться услугами единственного мобильного оператора в локации на скорости до 50 Мбит/с.

В результате апгрейда технической инфраструктуры в диапазоне LTE 1800 абонентам компании стали доступны не только преимущества быстрого интернета, но и высокое качество звонков в VoLTE – технология позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G.

«Наличие качественной мобильной связи в востребованных туристических местах – одно из важных условий безопасного и комфортного отдыха. А сегодня еще и обязательный атрибут гостеприимства. Поэтому мы стараемся обеспечить уверенным сигналом LTE даже самые экзотические места в регионе, например, деревню Нильмогуба. Здесь проживает не более двух десятков человек, но при этом, по данным наших аналитиков, туристический поток за год вырос в восемь раз», – отметил Роман Куликов, директор «Мегафона» в Республике Карелии.

Подводные погружения на Северном полярном круге с каждым годом привлекают все больше любителей экстремального отдыха. Чаще других отдохнуть на Белом море приезжают жители Москвы и области — на них приходится более 80% туристического потока. В пятерку лидеров также входят представители из Нижнего Новгорода, Оренбурга, Владимира и Краснодара. Летом здесь можно насладиться красотой морской фауны в открытой воде, а зимой – бескрайними просторами льда и снега снаружи и огромным миром животных и растений подо льдом. Высокие скорости интернета и надежное покрытие сети позволят туристам чувствовать себя как дома даже в самых отдаленных точках Карелии.

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