МТС: в Калининграде на треть вырос спрос на умные устройства для дома и бизнеса

МТС проанализировала потребление IoT-сервисов на бизнес-рынке Калининграда. Количество умных датчиков, подключенных к сети NB-IoT МТС с начала 2022 г., увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. При этом самый большой рост показали умные устройства для сферы ЖКХ —домофоны и счетчики потребления электроэнергии и воды.

Рост спроса на датчики учета ресурсов за год составил 29%. Оснащенные SIM-чипами умные устройства применяются во всех сферах, где актуален точный учет потребления — их используют как поставщики электроэнергии, воды и газа, так и управляющие компании. Решение позволяет удаленно контролировать состояние оборудования на сетях и получать в режиме реального времени данные о показаниях счетчиков. Датчики от МТС уже использует крупнейшая электросетевая компания на территории Калининградской области. Также с начала 2022 г. растет спрос на умные домофоны – их основными потребителями являются компании-девелоперы, предприятия, занимающимися поставкой и обслуживанием домофонов, а также сбытовые и управляющие компании.

Вторым по востребованности сервисом у калининградского бизнеса в 2022 г. оказался мониторинг автопарка и разъездного персонала. Прирост год к году составил 15%. Сервис позволяет контролировать перемещения транспорта, определять местоположение водителей и курьеров, ставить задачи персоналу, в автоматическом режиме распределять входящие заявки между сотрудниками в зависимости от их загруженности и локации. Чаще всего мониторинг автопарка и персонала подключают транспортные предприятия, логистические компании, курьерские службы и сервисы доставки. Решением МТС уже пользуется самое крупное транспортное предприятие, обеспечивающие пассажирские перевозки на территории города Калининграда.

На третьем месте по популярности в Калининграде стали умные решения в области безопасности, спрос на них за год вырос на 11%. Наибольшим спросом у охранных организаций и частных охранных предприятий пользуются системы контроля и управления доступом с функцией распознавания лиц.

«Цифровые решения в бизнесе – это будущее, которое уже стало доступным. Умные устройства позволяют создавать комфортные и безопасные условия для жизни калининградцев. Умные парковки с помощью приложения предлагают жителям свободные парковочные места еще на подъезде к дому. Умные лифты идентифицируют пассажиров по номеру телефона и доставляют жильцов на нужный этаж по умолчанию. Компания МТС реализует лучшие мировые практики, и мы рады предложить их калининградцам. Благодаря современным технологиям мы уже сейчас можем создавать комфортную и максимально безопасную среду для себя и детей», – сказала Анна Хлевтова, директор МТС в Калининградской области.