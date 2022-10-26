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«Телфин» расширил портфель продуктов

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширил портфель своих решений и предлагает клиентам новый продукт WhatCRM, инструмент связи с использованием WhatsApp и Telegram.

WhatCRM интегрирует возможности мессенджеров с системами «Битрикс24» и amoCRM. Решение позволяет вести переписку с клиентами в WhatsApp и Telegram и фиксировать эти данные в CRM. Покупка данного проекта явилась последовательным шагом в развитии единой коммуникационной платформы от «Телфин», в состав которой уже входят АТС «Телфин.офис» и виртуальные номера, сервис видеоконференций, мобильная связь с возможностями ВАТС и SMS.

Современные компании адаптируются к предпочтениям клиентов вести коммуникации в различных каналах: это может быть как телефонное общение, так и переписка в мессенджерах. При этом вся история контактов должна фиксироваться в единой карточке CRM. Важно не упустить ни одной детали. «Телфин» стремится обеспечить своих абонентов инструментами коммуникации во всех удобных им каналах, интегрировав их с CRM.

«Основная цель проекта — оптимизация каналов коммуникаций с клиентами. Зачастую покупатели предпочитают решать несрочные вопросы через мессенджеры. И здесь благодаря решению WhatCRM появляется возможность быстро и просто начать диалог. При этом контакт автоматически попадает в CRM-систему, что обеспечивает решение рабочих вопросов. Это удобно, прозрачно, всегда есть возможность увидеть любой внутренний процесс — что происходит, с кем ведется переписка. Кроме того, автоматизация процессов значительно экономит время. Программа позволяет пошагово настраивать коммуникацию бизнеса с клиентами», — сказала генеральный директор «Телфин» Мария Тюрина.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, WhatsApp и Telegram являются наиболее популярными мессенджерами в России. WhatsApp используют 87% россиян, Telegram — 55%. WhatCRM — это решение, которое объединяет самые востребованные CRM-системы с ключевыми мессенджерами.

Компания «Телфин» также рассматривает вариант расширения возможностей WhatCRM и создания омниканального коммуникационного решения, объединяющего в себе функции CRM, мессенджеров и виртуальной телефонии. Такая комбинация каналов связи позволяет закрыть до 90% коммуникаций с клиентами. Омниканальное решение является закономерным и естественным шагом развития портфеля продуктов компании «Телфин» для реализации персонализированных сервисов связи под потребности каждого отдельного клиента и роста лояльности их конечных покупателей.

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