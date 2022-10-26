В эвенкийском поселке Эконда впервые появилась мобильная связь

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает, что в поселке Эконда (Эвенкия), расположенном в арктической зоне, впервые появились голосовая связь и мобильный интернет. Запуск связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края МТС реализует в рамках программы министерства цифрового развития региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Население Эконды составляет более 300 человек, в основном эвенков, занимающихся охотой, рыболовством и национальными промыслами. Поселок находится в 400 километрах от Туры, неподалеку от границы с Якутией, и из-за удаленного местоположения здесь ранее не было мобильной связи. Теперь жители Эконды обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом МТС, что позволяет закрыть все повседневные потребности в цифровых сервисах. Благодаря связи МТС теперь можно общаться с родными, пользоваться госуслугами, узнавать последние новости через интернет и связываться с экстренными службами в случае чрезвычайных ситуаций.

«В Красноярском крае МТС обеспечила покрытие практически всех населенных пунктов с населением свыше тысячи человек. Большое внимание уделяется удаленным и малонаселенным сёлам и посёлкам, особенно тем, которые находятся в арктической зоне. За последние годы мы обеспечили связью несколько населенных пунктов на Крайнем Севере – например, поселок Новорыбная на Таймыре стал самым северным населенным пунктом в стране, где присутствует связь МТС. Из-за удаленности Эконды оборудование сюда пришлось доставлять от Красноярска до Туры баржей в период ограниченной навигации, затем от Туры до Эконды вертолетным рейсом, но для нас это не первый опыт запуска связи в сложных условиях. На территории Красноярского края МТС присутствует практически на всех крупнейших месторождениях, многие из которых также расположены в труднодоступных местах», - сказал директор МТС в Красноярске Сергей Егошин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.