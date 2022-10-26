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В ОЭЗ «Технополис Москва» появится новое производство телекоммуникационного оборудования

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – НПО «Гранит» – строит на площадке «Алабушево» современное конвейерное производство по выпуску телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания планирует инвестировать более 800 млн руб. в строительство и запуск высокотехнологичного конвейерного производства телекоммуникационного оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2024 г. Трудоустроиться на производство смогут около 60 человек», – сказал Владимир Ефимов.

НПО «Гранит» является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» с 2017 г. Предприятие – один из ведущих российских разработчиков и производителей телекоммуникационного оборудования и информационно-управляющих систем для федеральных органов исполнительной власти и коммерческих структур.

«Новое предприятие расположится на участке площадью 1,6 гектара в «Алабушево». Там будет возведено почти восемь тысяч квадратных метров производственных площадей», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, в настоящее время на новом производстве закончен нулевой цикл строительных работ: заложен фундамент и проведены подземные инженерные коммуникации.

Продукция НПО «Гранит» пользуется высоким спросом как на отечественном, так и на мировом рынке. За все время своей работы компания изготовила для российских заказчиков свыше 150 тыс. единиц инновационной техники. Среди востребованных разработок «Гранита» – технические средства связи, средства криптографической защиты информации с высоким быстродействием, элементы искусственного интеллекта, системы управления базами данных.

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет «Граниту» получать дополнительную поддержку. Компания освобождена от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, ставка налога на прибыль для нее снижена до двух процентов. Кроме того, с ввозимых ею товаров не взимаются таможенные сборы.

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