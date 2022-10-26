«Якитория» подключила Tinkoff Pay для мгновенной оплаты заказов на сайте и в приложении

Рестораны «Якитория» подключили онлайн-оплату смартфоном через Tinkoff Pay. Теперь клиенты смогут оплачивать заказы на сайте или в приложении «Якитории» в пару кликов без ввода реквизитов карты.

С помощью Tinkoff Pay онлайн-заказы в «Якитории» уже оплачивает каждый третий, кому доступен этот способ, то есть 32% клиентов «Тинькофф», по данным за сентябрь 2022 г.

Tinkoff Pay работает в свыше чем 30 тыс. российских онлайн-магазинов — партнеров «Тинькофф кассы». Покрытие сервиса продолжает расширяться: миссия Tinkoff Pay — предоставить возможность удобной и безопасной оплаты в пару кликов для как можно большего количества магазинов в Рунете.

Сергей Хромов, вице-президент «Тинькофф» и руководитель «Тинькофф кассы», сказал: «„Якитория“ — это одна из крупнейших франчайзинговых ресторанных сетей в России, с которой мы сотрудничаем уже несколько лет. „Якитория“ активно развивает онлайн-направление, и для нас важно помогать нашим партнерам развивать бизнес с помощью инновационных платежных решений. Tinkoff Pay повышает лояльность покупателей благодаря быстрой и удобной оплате. Кроме того, с Tinkoff Pay успешных операций на 30% больше, чем при оплате картой, и благодаря его использованию наши партнеры получают больше дохода. Мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать доступной оплату смартфоном в несколько кликов во всех крупных онлайн-магазинах».

Александр Муратов, директор по развитию компании — владельца бренда «Якитория», отметил: «Доставка — один из ключевых каналов продаж в ресторанном бизнесе, поэтому важно постоянно совершенствовать дистанционные сервисы оплаты, ведь они становятся их важным дополнением. Онлайн-оплата набирает популярность среди клиентов, и, по нашим оценкам, все больше заказов в „Якитории“ в ближайшее время будут оплачиваться через Tinkoff Pay».

Tinkoff Pay доступен всем клиентам «Тинькофф» с установленным мобильным приложением. В будущем сервисом смогут пользоваться и клиенты других банков. При оплате через Tinkoff Pay начисляется такой же кэшбэк, как и при оплате картой.

При покупках со смартфона в форме оплаты нужно выбрать Tinkoff Pay, после чего откроется приложение «Тинькофф» для подтверждения операции. При оформлении заказа с компьютера нужно сканировать QR-код, который переведет в банковское приложение для подтверждения покупки.

Онлайн-магазины могут подключить Tinkoff Pay через сервис интернет-эквайринга «Тинькофф касса».