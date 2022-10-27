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«Детский мир» повысил надежность и масштабируемость сети передачи данных

«Детский мир» повысил надежность сети передачи данных и создал условия для ее масштабирования при помощи сетевого протокола BGP (Border Gateway Protocol). Решение поможет ритейлеру расширить корпоративную сеть в два раза — до 2 тыс. объектов без дополнительных затрат на замену сетевого оборудования. Проект выполнила ИТ-компания «Инфосистемы джет».

ГК «Детский мир» — мультивертикальный цифровой ритейлер. За последние несколько лет из-за увеличения количества складов, офисов и магазинов компания существенно расширила свою корпоративную сеть, которая включает в себя более 1 тыс. удаленных площадок.

«В 2021 г. ГК “Детский мир” открыла 251 новый магазин, как классического формата, так и сверхмалого формата “Детмир мини”, а также магазины товаров для животных ”Зоозавр”. Вместе с увеличением количества торговых объектов растет и наша корпоративная сеть. Для нас было особенно важно заранее внедрить ИТ-решение, при помощи которого ИТ-специалисты “Детского мира” могли обеспечить корректную работу сети и в дальнейшем ее масштабировать», ― сказал Артем Ставер, начальник управления ИТ-инфраструктуры ГК «Детский мир».

Расширение сети зачастую влечет финансовые затраты на обновление установленного сетевого оборудования. Специалисты «Инфосистемы джет» совместно с ИТ-службой заказчика провели миграцию корпоративной сети компании «Детский мир» на новый сетевой протокол. Это решение существенно снизило вычислительную нагрузку на существующее оборудование, а в будущем позволит быстро разворачивать сетевую инфраструктуру при создании новых филиалов, и оперативно находить и устранять ошибки в работе сети.

«Благодаря этому проекту заказчику не нужно докупать и устанавливать дополнительное сетевое оборудование в головном офисе. Нет необходимости оплачивать работу сторонних экспертов — миграцию филиалов на новый протокол ИТ-служба “Детского мира” теперь сможет проводить самостоятельно», ― отметила Татьяна Вандышева, руководитель отдела продаж «Инфосистемы джет».

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