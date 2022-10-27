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«Мегафон» в два раза расширил транспортную сеть в Санкт-Петербурге и области

«Мегафон» разгрузил локации с наиболее высоким трафиком и концентрацией интернет-пользователей. Для этого специалисты «Мегафона» построили и модернизировали более 100 объектов транспортной сети, значительно увеличив пропускную способность базовых станций. Теперь свыше 7 млн человек смогут пользоваться мобильным интернетом на более высоких скоростях LTE. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры компании построили порядка 500 километров радиорелейных линий связи, которые способны обеспечить передачу больших объемов информации от базовых станций 2G/3G/4G к основным элементам опорной сети оператора. В результате проведенных работ удалось расширить емкость сети и повысить скорость интернета.

«Транспортная сеть как «скоростное шоссе» в системе сотовой связи, которое соединяет объекты инфраструктуры и позволяет клиентам пользоваться на своих смартфонах интернетом на высоких скоростях. Стабильная связь – это не только запуск новых базовых станций, это – огромный комплекс работ на сети, которые не видны, но ощутимы для абонентов компании. Мы учитываем ожидания и потребности пользователей и систематически проводим модернизацию сетей, применяя оборудование с более высокой пропускной способностью», – отметил Владимир Бакалов, директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Аналитики компании отмечают, что спрос на высокие скорости интернета в Санкт-Петербурге и области подтверждает увеличившийся объем интернет-трафика. Ежедневно абоненты компании в Северной столице и области скачивают более 3 млн ГБ информации – это на 35% больше, чем годом ранее. Такой объем данных эквивалентен 600 миллионам фото, выложенных пользователями в сеть интернет.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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