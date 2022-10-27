«Райффайзен банк» и CSI возвращают оплату телефоном на кассы ритейлеров

В кассовой системе Set Retail появилась функциональность, которая расширяет возможности ритейлеров принимать платежи по QR через СБП — теперь покупатель сможет произвести оплату покупки, привычным движением прикладывая телефон к NFC-метке, размещенной на кассе. Доработка оплаты по кассовой ссылке сделана при поддержке «Райффайзен банка» и нескольких ритейлеров из числа клиентов CSI, которые планируют первыми подключить эту опцию на кассах своих магазинов.

Ритейлеру нужно обновить Set Retail до версии не ниже 10.3.15 и заключить договор с «Райффайзен банком», который предоставит платежные метки с поддержкой бесконтактной оплаты по NFC с любого телефона.

Сценарий покупки прост: кассир выбирает в Set способ оплаты по СБП от «Райффайзен банка», покупатель прикладывает телефон к NFC-метке, видит сумму и подтверждает платеж в приложении любого банка, который поддерживает СБП.

Если у покупателя нет NFC-модуля в телефоне, он сможет считать QR-код камерой. «Райффайзен банк» и CSI улучшили решение для оплаты по QR — в новой версии сервиса QR-код на каждой кассе статичен. Ритейлеру не нужно каждый раз тратить бумагу на распечатку нового кода на слипе или оснащать кассы вторыми экранами, чтобы выводить изображение для покупателя. Бесконтактная оплата работает быстрее сканирования QR кода и возвращает «магию» оплаты даже на iPhone.

Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI, сказал: «Когда оплата телефоном с Apple Pay и Google Pay стала невозможна, я сам долгое время не мог привыкнуть к тому, что нужно снова носить с собой банковские пластиковые карты или наличные деньги. Сегодня мы рады предложить своим клиентам вернуть на кассы удобный и технологичный способ оплаты, ставший для многих неотъемлемой частью современной жизни. Кроме того, прием платежей через СБП для ритейлера дешевле: комиссия 0,4%. Сейчас за прием карт торговые точки, по данным АКОРТ, платят банкам 1–3% от суммы операций, для отдельных категорий ставка меньше 1%. Предлагая покупателям дополнительные скидки при оплате через СБП — можно повысить их лояльность и средний чек».